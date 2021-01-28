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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил псковских полицейских за сложную и ответственную работу

Губернатор поблагодарил личный состав регионального УМВД России за честный и профессиональный подход к выполнению долга. Глава региона принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Псковской области по подведению итогов работы за прошлый год, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор поблагодарил личный состав Управления за сложную и ответственную работу, честный и профессиональный подход к выполнению долга. «2020 год для всех нас был особенно непростым. Тем не менее, вы достойно ответили на все вызовы. Хочу отдельно подчеркнуть вашу роль в противодействии новой коронавирусной инфекции. Уже почти год вы помогаете обеспечивать соблюдение противовирусных регламентов в общественных местах, инспектируете предприятия и организации, транспорт и вокзалы. Мы, в свою очередь, оперативно оказывали всю необходимую поддержку в части оснащения средствами индивидуальной защиты и своевременного тестирования», — заметил Михаил Ведерников.

Анализируя обстановку в регионе, Михаил Ведерников обратил внимание на рост телефонного и интернет-мошенничества, которое активизировалось, так как многие жители региона находились дома, соблюдая режим самоизоляции. В этом направлении была усилена работа. «Вы снова доказали готовность отвечать на вызовы современности и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям», — оценил действия ведомства глава региона.

Говоря о дорожной обстановке, Михаил Ведерников в качестве одной и приоритетных общих задач определил снижение числа ДТП, в том числе и со смертельными случаями. «Мы должны сделать все необходимое для обеспечения безопасности на наших дорогах. Усиливается видеонаблюдение, меняется разметка и добавляются новые знаки на наиболее сложных участках, ведется профилактическая работа с населением», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что статистика раскрытых преступлений доказывает высокую эффективность работы ведомства, несмотря на снижение штатной численности и огромное количество новых вызовов. Этот показатель составляет 62% — 2-е место в СЗФО, и почти на 10 процентных пунктов выше среднего по стране.

«Администрация области будет и дальше оказывать вам всю необходимую помощь и содействие. У нас неоднократно была возможность убедиться, что вместе, плечом к плечу можем добиваться больших результатов на благо жителей Псковской области, жителей нашей страны», — заключил губернатор, обращаясь к личному составу.

Начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников поблагодарил руководство Администрации региона за плодотворную совместную работу. Он подвел основные итоги работы ведомства в прошлом году, ознакомив участников заседания с основными показателями статистики. Так, региональное Управление по итогам прошлого года находится на втором месте в России по доверию граждан к органам внутренних дел и по оценке гражданами эффективности работы.

Алексей Овсянников обратил внимание, что сотрудниками ведомства удалось достигнуть положительной динамики по целому ряду направлений. Улучшена эффективность раскрытия убийств, грабежей, разбоев, преступлений экономической направленности и в сфере незаконного оборота наркотических веществ. «Благодаря слаженной работе раскрыт ряд резонансных преступлений. По общей раскрываемости региональное Управление МВД находится на втором месте в Северо-Западном федеральном округе, а по тяжким и особенно тяжким преступлениям — на первом месте в федеральном округе», — заметил руководитель Управления.

В рамках заседания коллегии состоялась торжественная церемония чествования личного состава ведомства. Глава региона за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные достижения в службе вручил трем сотрудникам медали «За отличие в охране общественного порядка». Руководитель УМВД России по Псковской области также наградил лучших сотрудников ведомственными наградами: медалью МВД России «За смелость во имя спасения», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», почетными грамотами МВД России.

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