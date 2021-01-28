Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе

14:49, 28 января 2021, ПАИ

Карантин по бешенству введён в Новосокольническом районе с 28 января. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Карантин введён до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на территории эпизоотического очага – личного подворья одной из жительниц деревни Насва, а также на территории всей угрожаемой зоны – Насвинской волости.

На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных.