Стругокрасненская прокуратура помогла сироте получить жильё

15:03, 28 января 2021, ПАИ

Получить жильё сироте в Стругах Красных помогла прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Было направлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района предоставить сироте жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим требованиям, общей площадью не менее 25 кв. м.

По решению суда от 1 октября 2020 года исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда исполнено.