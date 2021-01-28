Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

16:11, 28 января 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 2 466 человек, в Островском – 1 379, в Невельском – 1 185.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (193), Красногородском (168) и Усвятском (121) районах.

В Пскове COVID-19 заболели 10 557 человек, в Великих Луках – 5 344.

Всего в Псковской области выявлено 29 007 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 982 пациента, 128 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.