В России стартовала цифровая трансформация

16:45, 28 января 2021, ПАИ

Цифровая трансформация стартовала в России. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

По результатам подготовленного рейтинга цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств будут заменены 10 руководителей цифровой трансформации, которые получат низкие оценки работы по всем критериям. Некоторые уже покинули свой пост, отметил Чернышенко. 18 ведомств показали высокий результат эффективности, а остальные – ниже среднего и средний.

В течение года в рамках выполнения поручения президента России о цифровизации госуправления выстраивалась системная работа в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации.

«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», - добавил вице-премьер.

Лидерами рейтинга цифровой трансформации стали Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства. Средний результат у Минздрава, Минстроя, Минфина, МВД и ряда других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды и т. д.

Федеральные министерства и ведомства оценивали по исполнению бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнению ключевых показателей эффективности, а также срокам и качеству выполнения поручений правительства России руководителями цифровой трансформации.

По поручению президента Владимира Путина до 1 декабря 2020 года в каждом субъекте России были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ). Перед РЦТ стояли задачи - перевод государственных услуг в электронный формат, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам первого квартала. Итоговые показатели цифровой зрелости отразят результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе.