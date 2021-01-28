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Общество

Началась прямая линия с губернатором Псковской области

Началась прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Онлайн-трансляция ведётся на телеканале «Россия-24», радио «Маяк», «Радио России», на сайтах ГТРК «Псков» и Псковского агентства информации.

Это уже четвёртая прямая линия с Михаилом Ведерниковым. Сегодня у каждого есть уникальная возможность задать свой вопрос главе региона. Для этого нужно позвонить по номеру 8-800-550-01-75. Также можно оставлять сообщения в группе ГТРК «Псков» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

В преддверии эфира на телефон прямой линии поступило более 1 300 вопросов. Они касаются сфер здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания, дорожной сети, транспорта, образования и культуры.

Напомним, что прямая линия первоначально должна была состояться 24 декабря, но её пришлось перенести: в конце прошлого года у главы региона был подтверждён коронавирус.

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