Победный гол: в Пскове работает одна из лучших футбольных школ сети «Юниор»

16:56, 28 января 2021, ПАИ

В футбольной школе «Юниор» Пскова тренируются 250 юных спортсменов, за четыре года работы школы их количество выросло в пять раз. Благодаря правильному подходу к организации работы и тренировочному процессу, всего за несколько лет «Юниор» стал одной из самых популярных площадок города по занятию футболом для детей с 3 лет. О том, как школа появилась и на каких принципах строится ее работа, в интервью Псковскому агентству информации рассказал ее директор Николай Тюрин.

- Николай, расскажите, как вы решили создать футбольную школу в Пскове?

- Идея возникла пять лет назад. На тот момент я занимался другим бизнесом, к спорту он не имел никакого отношения. Зарабатывал неплохие деньги, но хотелось заняться чем-то для души, а так как являюсь болельщиком и с детства с удовольствием играю в футбол, подумал, а почему бы не попробовать открыть футбольную школу.

- Не переживали, что интереса к ней не будет?

- Футбол - самый популярный вид спорта. Кроме того, если предоставляемая услуга - качественная, то она будет востребована. На тот момент коммерческих школ, обучающих футболу, в Пскове не было, мы были первыми. В интернете я нашел информацию о возможности открытия футбольной школы сети «Юниор» по франшизе. Начало работы совпало с открытием спорткомплекса «Олимп» в Борисовичах. Сейчас в школе занимается около 250 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Мы сотрудничаем с московской академией «Спартак» им Ф. Черенкова. Наши тренеры там проходят практику.

- Проблем с тренерским составом нет?

- Мы изначально понимали, что готовых тренеров для нашей школы будет найти сложно. Вектор развития был принят в сторону обучения собственных кадров. Нам нужны люди, которые хотят учиться, развиваться, идти вперед. Некоторые наши тренеры проходили обучение в академии «Аякса» в Голландии. У нас высокие требования в плане обучения, есть своя система обучения сети «Юниор». В ней несколько уровней, чтобы перейти с одного на другой, тренер должен изучать новый материал, сдавать тесты, участвовать в обучающих семинарах. Особое внимание в нашей школе мы уделяем общению с родителями, поэтому предусмотрены тренинги, которые направлены на выстраивание конструктивных отношений с мамами и папами юных спортсменов. На собраниях стараемся разбирать конкретные ситуации, разбираем положительный и отрицательный опыт.

- У вас, наверное, в основном молодые тренеры работают?

- Почему же? Есть и те, кому 40 лет, и кому 20 лет. Средний возраст – 25-30 лет. Сейчас у нас работают порядка 15 человек. Эта цифра варьируется, потому что для кого-то эта работа дополнительная, для кого-то основная. Еще раз повторюсь, что главное для нас при выборе тренера — его желание учиться и работать с детьми. Мы же со своей стороны готовы обучать и создавать условия для профессионального роста. В этом направлении мы уже достигли хороших результатов, поэтому наш опыт сейчас перенимают многие школы сети «Юниор», а их порядка четырехсот. Надо сказать, что за время работы вырос и наш коллектив. Есть даже специалист, который занимается SMM–продвижением школы через различные социальные платформы. Если посмотреть наш контент в группах в соцсетях, то можно найти не только видео и фото с тренировок, соревнований и мероприятий, но и ролики, статьи, тематические посты, интервью с интересными людьми. Совсем недавно как раз вышло интервью с нашим спортивным директором. Делаем мы это для того, чтобы родители знали, чем школа живет, какие цели перед собой ставит, кто и как занимается с детьми и многое другое.

- А с государственными футбольными школами вы в каких отношениях?

- Мы всегда с уважением относились и относимся к коллегам. Играем товарищеские матчи и участвуем в соревнованиях. В конечном итоге, даже при разности подходов, делаем ведь одно дело. А соревновательная практика, товарищеские игры - они идут на благо нашим спортсменам. Мы не должны закрываться, напротив - надо идти навстречу друг другу, общаться и детский футбол развивать. Да и потом - когда ты варишься только в собственном соку, сложно достигнуть хороших результатов.

- Давайте поговорим о результатах. Какие они у ваших спортсменов?

- Если взять философию нашей школы, то результатом для нас является развитие каждого ребенка в соответствии с его способностями. Для каждого он индивидуален, для кого-то результатом является игра в первой команде и спортивные победы, а для кого-то просто радость от игры в футбол, от общения с тренерами и ребятами из команды. Если взять спортивные результаты, то наши команды активно участвуют в множестве турниров, начиная с 5 лет. Результаты бывали разные - и победы в турнирах, и менее удачные выступления. Мы сильно на этом стараемся не зацикливаться, больше выводов и пользы может принести турнир, в котором команда и не заняла первое место. Поэтому стараемся не преувеличивать ценность спортивного результата, особенно учитывая тот факт, что это детский футбол и спортивный результат не должен быть на первом месте.

- Вы сказали про философию вашей школы, можете немного подробнее рассказать об этом?

- К нам же приходят с разными целями. Одни хотят стать спортсменами, другие просто приходят поиграть и пообщаться. Мы на этом внимание всегда акцентируем, стараемся к каждому ребенку подобрать индивидуальный подход, учитываем цели и родителей, и детей. Более того, в процессе обучения они могут меняться. Как правило, ребенка приводят со словами: «Нам бы просто позаниматься, попробовать». Когда начинает получаться, появляется желание достичь чего-то большего. У нас есть понятие «волшебный треугольник», в нем главной вершиной является ребенок, а двумя другими - родители и тренер. Необходимо, чтобы между всеми тремя вершинами была налажена хорошая взаимосвязь, и все было построено в сторону развития ребенка, и все действовали согласованно. Мы много этому сил отдаем.

- Какие-то именитые спортсмены у вас бывают, дают мастер-классы?

- Как правило, мы к ним ездим. У таких людей график очень плотный. Венцом сезона у нас считается большой турнир в Москве. В 2020 году порядка шести команд собирались принять в нем участие, в позапрошлом - две команды ездили. Во время них наши спортсмены как раз и встречаются со знаменитыми футболистами, посещают матчи на великолепных стадионах. А что до мастер-классов, то мы и сами их проводим, вовлекаем родителей. У нас есть семейные тренировки, в них участвуют ребенок, папа и мама, есть отдельные занятия для пап, раньше, когда было попроще со свободным временем в зале, мы отдельно проводили тренировки для мам наших ребят. До пандемии мы проводили свои турниры для детей и родителей. В нашей группе ВК есть множество фото и видео с этих мероприятий. Надеемся, скоро вернемся к этой практике снова, когда пандемия закончится.

- Какие у вас планы?

- Главная задача — обзавестись собственной инфраструктурой. Мы растем, и площадок катастрофически не хватает. Каждый год мы думаем о том, где разместить новые команды. К счастью, варианты пока находятся, что-то придумываем, новые места находим для занятий. Мы занимаемся круглый год, зимой в залах, в теплое время на улице на площадках. Своя инфраструктура позволит нам сделать огромный шаг вперед в развитии нашей школы.

- Школа стала победителем регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года - 2020». Что для вас значит эта победа?

- Мы рады, что нас отметили, потому что победа в этом конкурсе — это еще одна возможность напомнить о нас и рассказать о нашей деятельности. Хорошо, что есть площадки, которые проводят эти конкурсы. Это позволяет таким организациям, как наша, понимать, что мы движемся в правильном направлении и наша услуга социально значима.