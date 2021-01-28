Неустойчивая погода ждёт псковичей в феврале

16:51, 28 января 2021, ПАИ

В феврале в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды с осадками, периодами выше нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 100-140% от нормы.

В течение месяца дневные температуры прогнозируются в пределах -9…-4 градусов, с повышением в отдельные дни до -3…0. В ночное время похолодает до -12…-7 градусов, в отдельные ночи с понижением до -20…-15.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.