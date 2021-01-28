Неделя приёмов по вопросам здравоохранения пройдёт в Псковской области

17:16, 28 января 2021, ПАИ

С 1 по 5 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) пройдёт неделя приёмов граждан по вопросам здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Приёмы граждан проведут депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители органов исполнительной власти и органов государственной службы в сфере здравоохранения.

1 февраля с 14:00 до 16:00 псковичей будут консультировать представители комитета по здравоохранению Псковской области.

2 февраля с 10:00 до 12:00 приём граждан проведёт член Совета Федерации РФ Елена Бибикова, с 12:00 до 14:00 – депутат Госдумы РФ Александр Васильев. Также в этот день с 10:00 до 13:00 псковичей будет консультировать депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

3 февраля с 10:00 до 13:00 приём проведет депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев, с 14:00 до 17:00 депутат Псковской городской Думы, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Неваленная, а также с 14:00 до 16:00 на вопросы псковичей будут отвечать представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области.

4 февраля с 15:00 до 17:00 приём граждан проведет депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

5 февраля с 10:00 до 12:00 псковичи смогут обратиться к заместителю секретаря регионального отделения партии, депутату Псковского областного Собрания, руководителю региональной общественной приемной «Единой России» Юрию Сорокину.

Приёмы граждан в общественной приемной временно проводятся в дистанционном режиме – с помощью телефонной связи. Предварительная запись за приём осуществляется по телефону (8112) 66-25-12.