Планшет получил мальчик из Островского района в рамках акции «Ёлка желаний»

17:19, 28 января 2021, ПАИ

В рамках акции «Ёлка желаний» мальчик из Островского района получил планшет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Геннадий Кустов проживает в деревне Воронцово Островского района. В семье воспитывают троих детей, двое из которых: Геннадий и Александр – приёмные.

Мама Лариса Кустова поблагодарила всех, кто исполнил мечту ее сына, и отметила, что планшет поможет Геннадию в обучении, так как он является слабослышащим ребенком.

Мечту Геннадию исполнил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По поручению псковского сенатора планшет ребёнку вручили секретарь местного отделения партии Александр Обризан и исполнительный секретарь отделения Надежда Никифорова.

В рамках акции «Елка желаний» псковский сенатор исполнил новогодние желания восьми школьников региона.