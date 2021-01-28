Зимний туристический сезон открывают в Полистовском заповеднике

17:41, 28 января 2021, ПАИ

В Полистовском заповеднике в Псковской области открылся зимний туристический сезон. В пресс-службе заповедника напоминают, что маршруты открыты лишь при наличии устойчивого снежного покрова.

Туристам обещают увлекательное путешествие на снегоходах (для группы из шести человек) и прогулку на болотоступах для любителей активного отдыха (для группы из 10 человек).

Туристов просят не забывать про тёплую одежду, горячие напитки и соблюдение санитарно-гигиенических норм. При себе каждый участник экскурсии должен иметь маску и перчатки. На маршруте обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Участники без средств индивидуальной защиты и с повышенной температурой на маршрут не допускаются.



Также отдохнуть и окунуться в быт приболотных деревень можно в гостевых домах Полистовского заповедника.

Запись на экскурсии производится по телефону 8 (81141) 223 91, а также по электронной почте tourism@polistovsky.ru.

Узнать больше об экологических тропах и маршрутах можно на сайте заповедника.

