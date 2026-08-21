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Общество

В России предложили вдвое увеличить срок на добровольную выплату долга приставам

Пяти рабочих дней недостаточно для добровольного погашения задолженности после получения постановления судебного пристава. Увеличить этот срок вдвое – до десяти рабочих дней – предложила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По словам омбудсмена, к ней регулярно обращаются граждане, которые столкнулись с взысканием исполнительского сбора, несмотря на попытки своевременно погасить задолженность.

Сейчас законодательство даёт должнику пять рабочих дней на добровольное исполнение требований после получения соответствующего постановления. Однако на практике этого времени может оказаться недостаточно.

Как отметила Лантратова, даже при своевременной оплате деньги не всегда сразу отражаются в системе. Задержка может возникнуть из-за банковских проверок, работы казначейства или обработки платежа в информационных системах Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, у граждан могут быть объективные причины, мешающие быстро выполнить требования. Например, человек может находиться в больнице или ухаживать за тяжелобольным родственником.

«Пяти дней катастрофически не хватает», – заявила омбудсмен.

Совместно с экспертами Лантратова подготовила проект федерального закона, предусматривающий увеличение срока для добровольного исполнения требований с пяти до десяти рабочих дней.

Соответствующий законопроект и официальное письмо с предложением создать межведомственную рабочую группу для его доработки уже направлены в ФССП России.

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