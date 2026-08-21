Псковскую область накроет сильный дождь
Псковскую область зальёт сильный дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сильный дождь ожидается преимущественно по западным и северо-западным районам Псковской области днём 22 августа и ночью 23 августа.
«Будьте внимательны и осторожны», – предупреждают псковичей спасатели и напоминают телефон экстренных служб 112.
Ранее сообщалось, что Псковская область в конце недели окажется на границе лета и скандинавской осени.
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