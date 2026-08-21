Псковскую область накроет сильный дождь

12:50, 21 августа 2026, ПАИ

Псковскую область зальёт сильный дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сильный дождь ожидается преимущественно по западным и северо-западным районам Псковской области днём 22 августа и ночью 23 августа.

«Будьте внимательны и осторожны», – предупреждают псковичей спасатели и напоминают телефон экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что Псковская область в конце недели окажется на границе лета и скандинавской осени.