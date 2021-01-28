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Общество

После обрушения моста жители гдовского села оказались отрезаны от цивилизации

В Гдовском районе рухнул старый деревянный мост через реку Ёглина, пишет газета «Гдовская заря».

На «том берегу» на сегодняшний день находятся четыре человека. Официально в деревнях там зарегистрировано около десяти местных жителей, к которым, в случае чего, не смогут доехать специализированные службы.

Жители деревень Безьва, Дуброшкино, Жеребятино, Волошно не раз обращались во все инстанции, говоря об опасности  разрушения. Администрации района и волости не раз направляли письма в адрес комитета по транспорту и дорожному строительству Псковской области.

Глава волости Виталий Кулаков и глава администрации района Юрий Павлов ведут переговоры с областью, пытаясь найти вариант решения проблемы. Для безопасности подъезд к мосту с обеих сторон перекрыли и установили предупреждающие знаки.

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