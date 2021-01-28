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Общество

Тонкий лед, озерный «пупок» и окунь-гермафродит - Бесклёвный открыл сезон зимней рыбалки

Фото Николая Бесклёвного.

Тысячи псковичей отправились на долгожданную зимнюю рыбалку – с 23 января разрешён выход и на лёд самых желанных водоёмов – на Псковское, Тёплое и Чудское озёра. Я и мои товарищи не стали исключением.

Не смотря на будний день и не самую благоприятную погоду, рыболовов на Псковском озере мало не бывает. Фото Николая Бесклёвного.

Рыба, ты где?

Долго мы терпели и наконец-то дождались долгожданного и повсеместного разрешения порыбачить с зимней удочкой в руках. Но куда податься? Самые нетерпеливые и рисковые рыболовы ещё с декабря месяца рассказывали, как они меж промоин и по тонкому льду великолепно рыбачили на Псковском озере возле деревни Баглицы.

После Нового года такие же фанатики доносили известия о сказочных уловах с северной части Псковского озера у деревни Балсово. Но самые фантастические новости весь зимний доразрешительный период приходили с западного берега уже дважды упомянутого озера. По их рассказом сложилось впечатление, что от Молочково, Круппа и до острова Семского всё дно озера покрыто толстым слоем голодного окуня, который кидается без разбора на любые наживки, насадки и приманки. Вот туда мы и отправились, что бы проверить, так ли это на самом деле.

Псковское озеро. Воды больше, чем льда. Фото автора.

Ледовые разведчики, а вы ничего не перепутали?

Приехали во вторник 27 января к 9 часам утра на берег Псковского озера у деревни Литовиж Печорского района и… обомлели. А лёд-то где? Открывавшаяся картина мало напоминала зимнее озеро. И влево, и вправо, и вверх – всюду тёмная… вода. Ничего себе шуточки от МЧС.

 

Присмотревшись, немножко успокоились. Вдали уже виднелось несколько точек - сгорбленных над своими ящиками рыболовов, да и с десяток соседей, приехавших раньше нас, смелой колонной, как санный обоз, дружно направились в озеро. Мы за ними. У берега ни воды, ни снега, а под сплошной кашей действительно лёд. Но уже в двухстах метрах от берега – море разливанное, воды во многих местах по щиколотку. Очень скользко, передвижение без когтей-ледоступов почти нереальное. И не разумное. Во-первых; поскользнуться и упасть на лёд всегда чревато травмами, а во-вторых; остаться сухим после падения сегодня не получится. Это испорченная рыбалка, испорченное настроение, да и покушение на здоровье. Шли медленно, осторожно, на широко расставленных ногах и, удивляясь принятому властями решению об отмене запрета выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер.

Ледовая обстановка на Чудском озере – много воды на льду, встречаются торосы и живые трещины. Фото автора.

Уже почти неделю стоит плюсовая температура, на льду воды по щиколотку. Знакомый, живущий в деревне Кулье, порекомендовал быть осторожнее: он только что вернулся с озера и в двух километрах от острова Шартово лёд пробивал… пяткой. И с реки Великой вчерашние известия от рыболовов-лещатников настораживают – на середине реки возле деревни Загорицы толщина льда 5 сантиметров!

Если в ближайшие дни не будет морозов, то, как бы опять до беды не дошло. Похожая недавняя декабрьская оттепель унесла девять жизней псковских рыбаков (пресс-служба МЧС по Псковской области). От выхода на лёд реки Великой в черте города Пскова и до ее устья необходимо не только нам, рыболовам, воздержаться, но и принять властям все меры для срочного информирования населения о неблагоприятно складывающейся ледовой обстановке, вплоть до запрещения выхода на лёд. Мы, рыболовы, всегда считаем, что власти перестраховываются и разрешение выхода на лёд выдают с большим запаздыванием. Но сейчас сложилась обстановка, когда всё наоборот.

Окунь с Чудского озера крупнее, чем с Псковского, но не на много. Тугорослость окуня наука объяснить пока не может. Фото автора.

Не клёв, а просто фантастика

Отошли примерно с километр от берега и пробурили первые лунки. Толщина льда солидная, около 40 сантиметров, но такое количество воды сверху его серьёзно и быстро портит. Места для бурения выбирали посуше, но через какое-то время начинала журчать вода, убегая в лунку и мешая клёву. Воды на льду много, ну, просто очень много, весна, да и только.

В первой лунке на мою блесну никто не позарился. Во второй я сначала услышал едва уловимые царапки, потом лёгкий удар – ага, это явные признаки наличия искомой рыбки. И даже один окушок подцепился, но сошёл у самой лунки. А дольше всё замерло и, как я не старался, признаков наличия рыбы в моей лунке больше не обнаруживалось.

У этой лунки я, наверное, задержался минут на двадцать, а оба мои товарища за это время удалились в сторону, просверлив уже несколько лунок. Понятно, значит и у них такой же клёв. От безысходности я ушел от них сначала метров на триста, а потом и вообще чуть ли не за километр. Где-то там должна была быть банка или, как называют рыбаки, «пупок» с метровой глубиной и свалом на два метра. Попал я на это место или нет, без навигатора не определить, но просверлив две лунки, кинул в обе по щепотке мотыля для прикорма. И больше я никуда не передвигался. Такого удивительного клёва у меня не было ещё никогда. Блесна промолчала, а на мормышку спрос у окуней был невероятный. Первого окунька я поймал у самого дна (глубина 220 см), второго, чуть повыше и после поимки каждого следующего я, подматывая леску, поднимал мормышку на 20 сантиметров. После пятого или шестого полосатика потребовалось насаживать свежего мотыля. Насадил, опускаю мормышку в лунку, а она не опускается. Что такое? Ни снег, ни кусочки льда не мешают, а мормышка не тонет. Вынимаю обратно мормышку. Ба-а! Да там уже сидит окушок. Отцепляю, опускаю, а мормышка опять не тонет. И снова окушок на крючке. И снова. И снова. Что бы ускорить процесс, я убрал в сторону удилище, взял леску в кулак в полуметре от мормышки и таким образом окунал ее в лунку. Окунь дежурил у нижнего края лунки и не давал опуститься приманке, только мормышка с мотылём начинала выглядывать из толщи льда, как на нее следовала незамедлительная атака.

Клевало фантастически около часа, а потом начало затихать, то ли потому что рядом и очень громко протарахтел снегоход, то ли время клёва закончилось. Но, уже и на берег было пора. Собирал я свой улов очень долго, окушки разбежались, а вернее расплылись в разные стороны чуть ли не на 20 метров. У машины поделились успехами. Александр весь день отловил блесной, его улов был в половину меньше моего, но размер окуня, как показалось, чуть крупнее. Вениамин от блесны, как и я, почти сразу отказался и его улов на мормышку тоже был не плохим. Очень хорошая выдалась рыбалка.

Окушок с Псковского озера – средний размер 80 – 110 грамм. Мелковат, но уха из него очень вкусная. Фото автора.

Один к четырём? Многовато будет!

Дома, на другой день, приготовил уху. Вкусная получилась, на удивление, давненько такой не едали. Оно и понятно, во-первых; уха была двойная (две закладки), во-вторых; окушок хотя и не крупный, но жирный, почти весь с икрой, в-третьих; и десяток ершей оказались в ухе.

Но продолжить рассказ не про уху хочу, а вот про что. Из 63 окушков общим весом 5900 г ровно 50 оказались с икрой, 12 – с молокой и один, притом самый крупный, почему-то, без ничего. Неужели в природе именно такая пропорция окунёвых самок и самцов, в моём улове получилось, как 4:1. Неужели один самец оплодотворяет 4 самки? Что-то не верится в такую пропорцию, да и, глядя на небольшие размеры самцов, самки всегда крупнее, как-то не верится в силу таких неказистых мужских особей. И удивительный окунь, самый крупный во всём моём улове, и без икры, и без молоки оказался. Кто он? Гермафродит? Неужели и в природе имеются такие явления?

Разъяснить мои сомнения я попросил ихтиолога псковского научно-исследовательского института рыбного и озёрного хозяйства (НИРО), кандидата биологических наук Сергея Олеговича Северина. У него всегда имеются и свои наблюдения, и научные выводы. Он ими делится с удовольствием: « Мы, наука, и сами удивляемся, почему окунь мелкий и такой тугорослый. И не только на Псковском озере, но и на Чудском – по телефону Сергей Олегович ответил на все мои вопросы. - Псковскому стограммовому окуню – возраст пять лет, а такому же чудскому – три года. Норма доминанты самок над самцами среди окуней - 60-65%. Сложившаяся пропорция 4:1 – это ненормально и предполагает, что этой весной будет хорошее поколение. Но это не пойдёт на пользу ни окуню, ни людям.

Псковский окунь. Фото автора.

Для огромного количества молодого окуня корма, как мы предполагаем, уже недостаточно, а будет еще меньше и тугорослость будет ещё более продолжительной. Для промысла такой размер окуня малоинтересен. А по поводу гермафродита, вы зря беспокоитесь, среди рыб такого еще не наблюдалось. В вашем примере окунь без икры или молоки оказался по причине голода или болезни. Бывает, что часть половозрелых рыб нерестится не каждый год по вышеуказанным причинам».

Удовлетворившись ответами и пополнив багаж знаний про псковского окуня, теперь наша компания собирается в Островцы за чудской плотвой. Говорят, крупная ловится и клюёт хорошо. Вот только бы лёд не подвёл.

Николай Бесклёвный
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