Тонкий лед, озерный «пупок» и окунь-гермафродит - Бесклёвный открыл сезон зимней рыбалки

18:09, 28 января 2021, ПАИ

Тысячи псковичей отправились на долгожданную зимнюю рыбалку – с 23 января разрешён выход и на лёд самых желанных водоёмов – на Псковское, Тёплое и Чудское озёра. Я и мои товарищи не стали исключением.

Рыба, ты где?

Долго мы терпели и наконец-то дождались долгожданного и повсеместного разрешения порыбачить с зимней удочкой в руках. Но куда податься? Самые нетерпеливые и рисковые рыболовы ещё с декабря месяца рассказывали, как они меж промоин и по тонкому льду великолепно рыбачили на Псковском озере возле деревни Баглицы.

После Нового года такие же фанатики доносили известия о сказочных уловах с северной части Псковского озера у деревни Балсово. Но самые фантастические новости весь зимний доразрешительный период приходили с западного берега уже дважды упомянутого озера. По их рассказом сложилось впечатление, что от Молочково, Круппа и до острова Семского всё дно озера покрыто толстым слоем голодного окуня, который кидается без разбора на любые наживки, насадки и приманки. Вот туда мы и отправились, что бы проверить, так ли это на самом деле.

Ледовые разведчики, а вы ничего не перепутали?

Приехали во вторник 27 января к 9 часам утра на берег Псковского озера у деревни Литовиж Печорского района и… обомлели. А лёд-то где? Открывавшаяся картина мало напоминала зимнее озеро. И влево, и вправо, и вверх – всюду тёмная… вода. Ничего себе шуточки от МЧС.

Присмотревшись, немножко успокоились. Вдали уже виднелось несколько точек - сгорбленных над своими ящиками рыболовов, да и с десяток соседей, приехавших раньше нас, смелой колонной, как санный обоз, дружно направились в озеро. Мы за ними. У берега ни воды, ни снега, а под сплошной кашей действительно лёд. Но уже в двухстах метрах от берега – море разливанное, воды во многих местах по щиколотку. Очень скользко, передвижение без когтей-ледоступов почти нереальное. И не разумное. Во-первых; поскользнуться и упасть на лёд всегда чревато травмами, а во-вторых; остаться сухим после падения сегодня не получится. Это испорченная рыбалка, испорченное настроение, да и покушение на здоровье. Шли медленно, осторожно, на широко расставленных ногах и, удивляясь принятому властями решению об отмене запрета выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер.

Уже почти неделю стоит плюсовая температура, на льду воды по щиколотку. Знакомый, живущий в деревне Кулье, порекомендовал быть осторожнее: он только что вернулся с озера и в двух километрах от острова Шартово лёд пробивал… пяткой. И с реки Великой вчерашние известия от рыболовов-лещатников настораживают – на середине реки возле деревни Загорицы толщина льда 5 сантиметров!

Если в ближайшие дни не будет морозов, то, как бы опять до беды не дошло. Похожая недавняя декабрьская оттепель унесла девять жизней псковских рыбаков (пресс-служба МЧС по Псковской области). От выхода на лёд реки Великой в черте города Пскова и до ее устья необходимо не только нам, рыболовам, воздержаться, но и принять властям все меры для срочного информирования населения о неблагоприятно складывающейся ледовой обстановке, вплоть до запрещения выхода на лёд. Мы, рыболовы, всегда считаем, что власти перестраховываются и разрешение выхода на лёд выдают с большим запаздыванием. Но сейчас сложилась обстановка, когда всё наоборот.

Не клёв, а просто фантастика

Отошли примерно с километр от берега и пробурили первые лунки. Толщина льда солидная, около 40 сантиметров, но такое количество воды сверху его серьёзно и быстро портит. Места для бурения выбирали посуше, но через какое-то время начинала журчать вода, убегая в лунку и мешая клёву. Воды на льду много, ну, просто очень много, весна, да и только.

В первой лунке на мою блесну никто не позарился. Во второй я сначала услышал едва уловимые царапки, потом лёгкий удар – ага, это явные признаки наличия искомой рыбки. И даже один окушок подцепился, но сошёл у самой лунки. А дольше всё замерло и, как я не старался, признаков наличия рыбы в моей лунке больше не обнаруживалось.

У этой лунки я, наверное, задержался минут на двадцать, а оба мои товарища за это время удалились в сторону, просверлив уже несколько лунок. Понятно, значит и у них такой же клёв. От безысходности я ушел от них сначала метров на триста, а потом и вообще чуть ли не за километр. Где-то там должна была быть банка или, как называют рыбаки, «пупок» с метровой глубиной и свалом на два метра. Попал я на это место или нет, без навигатора не определить, но просверлив две лунки, кинул в обе по щепотке мотыля для прикорма. И больше я никуда не передвигался. Такого удивительного клёва у меня не было ещё никогда. Блесна промолчала, а на мормышку спрос у окуней был невероятный. Первого окунька я поймал у самого дна (глубина 220 см), второго, чуть повыше и после поимки каждого следующего я, подматывая леску, поднимал мормышку на 20 сантиметров. После пятого или шестого полосатика потребовалось насаживать свежего мотыля. Насадил, опускаю мормышку в лунку, а она не опускается. Что такое? Ни снег, ни кусочки льда не мешают, а мормышка не тонет. Вынимаю обратно мормышку. Ба-а! Да там уже сидит окушок. Отцепляю, опускаю, а мормышка опять не тонет. И снова окушок на крючке. И снова. И снова. Что бы ускорить процесс, я убрал в сторону удилище, взял леску в кулак в полуметре от мормышки и таким образом окунал ее в лунку. Окунь дежурил у нижнего края лунки и не давал опуститься приманке, только мормышка с мотылём начинала выглядывать из толщи льда, как на нее следовала незамедлительная атака.

Клевало фантастически около часа, а потом начало затихать, то ли потому что рядом и очень громко протарахтел снегоход, то ли время клёва закончилось. Но, уже и на берег было пора. Собирал я свой улов очень долго, окушки разбежались, а вернее расплылись в разные стороны чуть ли не на 20 метров. У машины поделились успехами. Александр весь день отловил блесной, его улов был в половину меньше моего, но размер окуня, как показалось, чуть крупнее. Вениамин от блесны, как и я, почти сразу отказался и его улов на мормышку тоже был не плохим. Очень хорошая выдалась рыбалка.

Один к четырём? Многовато будет!

Дома, на другой день, приготовил уху. Вкусная получилась, на удивление, давненько такой не едали. Оно и понятно, во-первых; уха была двойная (две закладки), во-вторых; окушок хотя и не крупный, но жирный, почти весь с икрой, в-третьих; и десяток ершей оказались в ухе.

Но продолжить рассказ не про уху хочу, а вот про что. Из 63 окушков общим весом 5900 г ровно 50 оказались с икрой, 12 – с молокой и один, притом самый крупный, почему-то, без ничего. Неужели в природе именно такая пропорция окунёвых самок и самцов, в моём улове получилось, как 4:1. Неужели один самец оплодотворяет 4 самки? Что-то не верится в такую пропорцию, да и, глядя на небольшие размеры самцов, самки всегда крупнее, как-то не верится в силу таких неказистых мужских особей. И удивительный окунь, самый крупный во всём моём улове, и без икры, и без молоки оказался. Кто он? Гермафродит? Неужели и в природе имеются такие явления?

Разъяснить мои сомнения я попросил ихтиолога псковского научно-исследовательского института рыбного и озёрного хозяйства (НИРО), кандидата биологических наук Сергея Олеговича Северина. У него всегда имеются и свои наблюдения, и научные выводы. Он ими делится с удовольствием: « Мы, наука, и сами удивляемся, почему окунь мелкий и такой тугорослый. И не только на Псковском озере, но и на Чудском – по телефону Сергей Олегович ответил на все мои вопросы. - Псковскому стограммовому окуню – возраст пять лет, а такому же чудскому – три года. Норма доминанты самок над самцами среди окуней - 60-65%. Сложившаяся пропорция 4:1 – это ненормально и предполагает, что этой весной будет хорошее поколение. Но это не пойдёт на пользу ни окуню, ни людям.

Для огромного количества молодого окуня корма, как мы предполагаем, уже недостаточно, а будет еще меньше и тугорослость будет ещё более продолжительной. Для промысла такой размер окуня малоинтересен. А по поводу гермафродита, вы зря беспокоитесь, среди рыб такого еще не наблюдалось. В вашем примере окунь без икры или молоки оказался по причине голода или болезни. Бывает, что часть половозрелых рыб нерестится не каждый год по вышеуказанным причинам».

Удовлетворившись ответами и пополнив багаж знаний про псковского окуня, теперь наша компания собирается в Островцы за чудской плотвой. Говорят, крупная ловится и клюёт хорошо. Вот только бы лёд не подвёл.