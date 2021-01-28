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Общество

Прямая линия с губернатором Псковской области начнётся в 19:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответит на вопросы жителей региона в эфире телеканала «Россия-24». Прямая линия начнётся в 19:00.

Это уже четвёртая прямая линия с участием губернатора. Глава региона ответит на вопросы, которые поступают от псковичей по телефону и в социальных сетях. В преддверии эфира на телефон прямой линии уже поступило более 1 300 вопросов. В частности, псковичи задают вопросы, касающиеся сферы здравоохранения, ЖКХ, социального обслуживания, культуры, образования, дорожной сети.

Задать вопрос губернатору можно и сейчас, и в ходе прямой линии. Для этого нужно позвонить по номеру 8-800-550-01-75. Также можно оставлять сообщения в группе ГТРК «Псков» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Трансляция прямого эфира также будет идти на «Радио России» и «Маяке», в социальных сетях и на площадках Псковского агентства информации.

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