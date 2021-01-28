Почти 350 км дорог отремонтировали в Псковской области

19:08, 28 января 2021, ПАИ

В Псковской области отремонтировали почти 350 км дорог. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Большая работа проведена в сфере дорожного строительства», – отметил глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что 2020 год был очень сложным, полным новых вызовов и новых тревог, но он был результативным.

«По многим показателям нам удалось сделать больше, особенно что касается нацпроектов», – добавил Ведерников.