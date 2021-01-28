Михаил Ведерников: В сфере здравоохранения произошли серьёзные изменения

19:13, 28 января 2021, ПАИ

В сфере здравоохранения произошли серьёзные изменения. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«За три года нам удалось обновить парк скорой помощи, работает система ГЛОНАСС, – отметил Михаил Ведерников. – Саму станцию в Пскове привели в порядок».

Глава региона подчеркнул, что проблем много и власти их не отрицают.

«Одно из главных достижений – полная модернизация инфекционной службы Псковской области, – рассказал губернатор. – Из 30 медучреждений по стране три расположены в Псковской области».