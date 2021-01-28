0
20:38
Псковский губернатор снимает напряжение стрельбой из пистолета
20:38
Михаил Ведерников назвал главные достижения 2020 года
20:32
Михаил Ведерников рассказал о любимом телеканале
20:27
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков - Изборск
20:13
Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом
20:01
В Псковской инфекционной больнице появится колл-центр по работе с обращениями граждан
19:41
Житель Порхова во время прямой линии пожаловался губернатору на некачественную воду
Еще новости
Общество

Телефонной связью обеспечат новый ФАП в Псковском районе

Жительница деревни Большое Загорье в Псковском районе во время прямой линии попросила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обеспечить новый фельдшерско-акушерский пункт телефонной связью. 

Этот вопрос поступил главе региона ещё в декабре. За это время в ФАПе появилась мобильная связь. Однако при этом губернатор дал поручение подчинённым оперативно установить и стационарный телефон.

Председатель регионального комитета по здравоохранению подтвердила, что мобильная связь в ФАПе есть, теперь планируется установка стационарного телефона.

Михаил Ведерников попросил решить вопрос «максимально оперативно». «Учитывая возможные перебои с электричеством, а также неустойчивость мобильной связи, стационарный телефон будет надёжнее», – отметил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Псковский губернатор снимает напряжение стрельбой из пистолета
28 января 2021
Псковский губернатор снимает напряжение стрельбой из пистолета
Псковский губернатор назвал главные достижения 2020 года
28 января 2021
Псковский губернатор назвал главные достижения 2020 года
Михаил Ведерников рассказал о любимом телеканале
28 января 2021
Михаил Ведерников рассказал о любимом телеканале
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков - Изборск
28 января 2021
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков - Изборск
Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом
28 января 2021
Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом
В Псковской инфекционной больнице появится колл-центр по работе с обращениями граждан
28 января 2021
В Псковской инфекционной больнице появится колл-центр по работе с обращениями граждан
Житель Порхова во время прямой линии пожаловался губернатору на некачественную воду
28 января 2021
Житель Порхова во время прямой линии пожаловался губернатору на некачественную воду
Для работающих с COVID-19 псковских медработников сохранят все меры поддержки
28 января 2021
Для работающих с COVID-19 псковских медработников сохранят все меры поддержки

Идет загрузка...