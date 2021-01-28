Телефонной связью обеспечат новый ФАП в Псковском районе

19:17, 28 января 2021, ПАИ

Жительница деревни Большое Загорье в Псковском районе во время прямой линии попросила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обеспечить новый фельдшерско-акушерский пункт телефонной связью.

Этот вопрос поступил главе региона ещё в декабре. За это время в ФАПе появилась мобильная связь. Однако при этом губернатор дал поручение подчинённым оперативно установить и стационарный телефон.

Председатель регионального комитета по здравоохранению подтвердила, что мобильная связь в ФАПе есть, теперь планируется установка стационарного телефона.

Михаил Ведерников попросил решить вопрос «максимально оперативно». «Учитывая возможные перебои с электричеством, а также неустойчивость мобильной связи, стационарный телефон будет надёжнее», – отметил губернатор.