Псковичам назвали противопоказания к вакцинации от коронавируса

19:25, 28 января 2021, ПАИ

Противопоказания к вакцинации от коронавируса назвали псковичам во время прямой линии с губернатором Псковской области 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Обращаться по поводу вакцинации нужно в поликлинику, к которой вы относитесь, или звонить по номеру 122», – рассказал глава региона, отвечая на видеовопрос от местного жителя.

После прививки от гриппа точно нужно прождать месяц и после этого можно прививаться от коронавируса.

«Но в целом перед вакцинацией все проходят осмотр у врача и заполняют анкету на предмет противопоказаний», – добавил глава региона, отмечая, что прививка противопоказана беременным, людям с хроническими и инфекционными заболеваниями, а также несовершеннолетним.

Главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева отметила, что вакцинация – крайне важное мероприятие.

«Каких-то специфических противопоказаний нет, перечень такой же, как и у прививки от гриппа», – отметила Сивачева, добавив, что спустя две-четыре недели после перенесённых заболеваний можно пойти на вакцинацию.

С осторожностью нужно делать прививку людям с нарушением функции печени, почек, щитовидной железы, с сахарным диабетом. Не вакцинируются также люди, которые уже перенесли коронавирус.