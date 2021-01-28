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Общество

В Псковской области готовятся к снятию ограничений по коронавирусу

В Псковской области готовятся к снятию ограничений по коронавирусу, сообщил во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 28 января губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если число заболевших через неделю не будет существенно расти, перейдём к первому этапу снятия ограничений. Готовится объёмный пакет снятия ограничений», – анонсировал Михаил Ведерников, добавив, что противовирусные меры всё ещё необходимо соблюдать.

«Также важны темпы вакцинации. В регионе уже сделано 1 800 прививок, 172 человека прошли оба этапа вакцинации. По сравнению с другими регионами у нас неплохие темпы. Ещё пять тысяч доз вакцины недавно поступило в регион», – рассказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что в Москве уже приступили к снятию части ограничений. «Но в каждом регионе своя специфика, сейчас важно не сделать ошибок.  Врачи и так работают без выходных и отпусков уже почти год», – заключил Михаил Ведерников.

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