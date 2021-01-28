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К 2025 году в Псковской области отремонтируют все районные поликлиники

К 2025 году в Псковской области отремонтируют все районные и межрайонные поликлиники, сообщил во время прямой линии на телеканале «Россия-24» губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Многие отделения районных и межрайонных больниц нуждаются в ремонте. Это наша большая беда и головная боль. Активно работаем по этому вопросу с Правительством РФ. Для этого я попросил включить меня в рабочую группу по здравоохранению при Совете Федерации», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников рассказал, что правительство согласовало для Псковской области программу модернизации первичного звена. «На эти цели будем получать почти по 500 млн рублей в год. Нам нужно в четыре раза больше, но это тоже серьёзные деньги, они позволят провести долгожданные необходимые ремонты во всех районных и межрайонных поликлиниках. В рамках этой программы до 2025 года во всех больницах будет проведён ремонт. Больница в Черёхе в перечень также включена: она получит 24 млн рублей», – уточнил губернатор, отвечая на вопрос одного из псковичей.

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