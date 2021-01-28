17 квартир для медиков Псковской области приобретут в 2021 году

19:30, 28 января 2021, ПАИ

В Псковской области в 2021 году для медицинских работников приобретут 17 квартир. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В 2020 году по инициативе «Единой России» мы закупили 17 квартир на общую сумму более 30 млн рублей», – рассказал губернатор, отметив, что в этом году запланировано приобретение такого же количества квартир на сумму 31,5 млн рублей.