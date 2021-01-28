Псковский губернатор выступил против введения ковид-паспортов

19:31, 28 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступает против введения ковид-паспортов. Об этом он заявил во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Михаила Ведерникова, единственный легитимный документ, подтверждающий прохождение всех этапов вакцинации от коронавируса, – сертификат, который выдают по месту проведения вакцинации.

«Ковид-паспорта – это избыточная мера», – подчеркнул губернатор и добавил, что неправильно людей по такому признаку делить.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным, говоря об идее введения ковид-паспортов в российских регионах, заявила, что появление каких-либо дополнительных документов для вакцинированных, кроме сертификата, вредно.