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Общество

Псковский губернатор выступил против введения ковид-паспортов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступает против введения ковид-паспортов. Об этом он заявил во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Михаила Ведерникова, единственный легитимный документ, подтверждающий прохождение всех этапов вакцинации от коронавируса, – сертификат, который выдают по месту проведения вакцинации.

«Ковид-паспорта – это избыточная мера», – подчеркнул губернатор и добавил, что неправильно людей по такому признаку делить.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным, говоря об идее введения ковид-паспортов в российских регионах, заявила, что появление каких-либо дополнительных документов для вакцинированных, кроме сертификата, вредно.

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