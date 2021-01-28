Житель Порхова во время прямой линии пожаловался губернатору на некачественную воду

19:41, 28 января 2021, ПАИ

Житель Порхова во время прямой линии с губернатором Михаилом Ведерниковым пожаловался главе региона на некачественную воду в городе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Проблема с качеством воды – общая для всех районов и населённых пунктов Псковской области», – отметил губернатор и подчеркнул, что в рамках регионального проекта «Чистая вода» на 2021–2022 годы будут построены очистные сооружения водопровода, общая стоимость работ составит 259 млн рублей. Работы начнутся в этом году.

«Уверен, что к середине следующего года жители Порхова оценят качество воды», – добавил Михаил Ведерников.