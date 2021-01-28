МВД доработало законопроект об изъятии документов за неисправности в автомобилях

19:43, 28 января 2021, ПАИ

МВД доработало законопроект, позволяющий ГИБДД приостанавливать действие диагностической карты неисправных транспортных средств и изымать у водителей свидетельства о регистрации (СТС). Об этом пишет издание «Коммерсантъ». Уточняется, что новый запрет будет применяться «незамедлительно» после выявления нарушений. Инспекторы, по сути, получат право направлять водителей на «неограниченное количество внеочередных ТО», считают эксперты, и каждый раз за это придётся платить.

Изначально МВД планировало установить в законе запрет движения при неисправных тормозах, рулевом управлении, неработающих фарах ночью и неработающих дворниках в дождь. Однако такой запрет есть и сегодня в ПДД и КоАП. В новой редакции дублировать его не стали. При неисправных рулевом управлении, тормозах или сцепном устройстве автопоезда, как и сейчас, помимо штрафа будет применяться ещё и эвакуация транспортного средства на спецстоянку (предусмотрено ст. 27.13 КоАП).

Владельцу отводится 72 часа на ремонт и прохождение «внеочередного техосмотра». Если проверка проведена в срок, данные от оператора ТО автоматически будут переданы в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. После этого запрет снимается и машина допускается к движению «незамедлительно» (этой фразы не было в первой редакции).

Инспектор в течение суток с момента наложения запрета должен внести соответствующие данные в ЕАИСТО (раньше срока не было).

Доработанный документ будет направлен в правительство. Перечень неисправностей, при которых будет применяться процедура, опишут в приложении к ПДД. Мелкие нарушения, следует из пояснительной записки к законопроекту, к примеру отсутствие аптечки, неисправные противотуманные фары или стояночные огни, отсутствие опознавательных знаков («Перевозка детей», «Крупногабаритный груз» и т. д.), туда не войдут. На подготовку подзаконных актов МВД возьмёт полгода после вступления в силу закона.

Против законопроекта выступает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) [президентом является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев]. Для проверки неисправностей, как правило, нужны «контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения», пишет организация в своём заключении. Оснастить инспекторов «набором такого оборудования практически нереализуемо при проведении контроля непосредственно на дороге», считают в АСМАП, это потребует «существенных финансовых затрат».

Предлагаемая МВД система тесно связана с масштабной реформой ТО, которая заработает с 1 марта этого года.