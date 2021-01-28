Губернатор поручил главе Дедовичского района заменить аварийный участок трубопровода

19:48, 28 января 2021, ПАИ

Заменить аварийный участок трубопровода поручил Михаил Ведерников главе Дедовичского района Геннадию Афанасьеву во время прямой линии с губернатором Псковской области 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К губернатору с жалобой на плохую воду обратился житель деревни Погостище Дедовичского района. Он попросил заменить 20 метров водопровода.

«Труба сгнила, окисная плёнка. Каждый год откапывают трубу, заматывают. Горводоканал делать ничего не хочет. Ведро с водой не отстаивается. Пить такую воду невозможно», – отметил житель деревни.

Геннадий Афанасьев отметил, что износ сетей в районе составляет 80 % и более.

«Мы проблему услышали, при формировании бюджета на 2022 год учтём эти расходы», – отметил глава района, добавив, что требуется 500 тысяч рублей.

Губернатор подчеркнул, что 300 тысяч рублей район получит из резервного фонда администрации Псковской области, а оставшуюся сумму поручил найти в бюджете.

«Вопрос нужно решить в этом году», – заметил Михаил Ведерников.