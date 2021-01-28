Освещение в псковском посёлке Ершово появится уже в этом году

19:53, 28 января 2021, ПАИ

Председатель регионального комитета по транспорту Борис Елкин пообещал решить вопрос с уличным освещением в посёлке Ершово в Псковском районе. С жалобой на поселковое осещение к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову 28 января в ходе прямой линии обратился местный житель, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Работы по устройству освещения запланировано выполнить в 2021 году», – отметил Борис Елкин.

«К сожалению, во многих населённых пунктах есть такие участки. Постепенно стараемся наиболее проблемные точки закрывать», – добавил губернатор.