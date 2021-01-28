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Общество

Освещение остановок и пешеходных переходов запланировано в деревне Куракино Великолукского района

В деревне Куракино Великолукского района запланировано освещение остановок и пешеходных переходов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К главе региона поступил вопрос от жительницы деревни Куракино Галины Кобякиной, которая отметила, что у посёлка нет ни одного фонаря, что становится причиной ДТП.

«Недавно разбирали эту проблематику, в том числе с учетом тех мест, где в том году происходили ДТП, - отметил губернатор. – Много мест, где проложена новая дорога, а безопасный переход не предусмотрен».

В этом году, как отметил губернатор, большие планы в части работы с наиболее аварийными участками.

«Насколько я знаю, дорога в районе Куракино в планы включена – освещение остановок и пешеходных переходов будет организовано», - отметил Михаил Ведерников, добавив, что вся экономия по торгам будет направляться на установку освещения и обеспечение безопасности.

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