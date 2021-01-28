Актёр Василий Лановой перенёс клиническую смерть
Василий Лановой пережил состояние клинической смерти, сообщает РБК со ссылкой на телеграм-каналы.
«87-летний актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти», — говорится в сообщении. Эту информацию подвердил РБК знакомый Народного артиста СССР Евгений Герасимов.
«Главное, что он пережил, будем надеяться на лучшее и ждем завтрашнего утра. Это было, у него тяжелое состояние, сейчас будем надеяться, что он выкарабкается», — заявил он.
Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил РБК, что не располагает информацией о состоянии одного из корифеев своей труппы.
Лановой попал в больницу 2 января. 31 декабря 87-летний актер и общественный деятель сдал положительный тест на коронавирус. Его супруга, актриса Ирина Купченко, тоже оказалась заражена COVID-19. 7 января директор концертной программы Ланового Антонина Журавлева сообщила, что артист чувствует себя хорошо, а максимальное поражение легких у него составляло 5%.
Среди наиболее известных ролей Ланового — Иван Варавва в фильме «Офицеры» и Карл Вольф в «Семнадцати мгновениях весны». В 1985 году он был удостоен звания народного артиста СССР, он лауреат многочисленных орденов и медалей.