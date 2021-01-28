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Общество

Время звонка и имя оператора скорой помощи посоветовал запоминать Михаил Ведерников

Время звонка и имя оператора скорой помощи посоветовал запоминать Михаил Ведерников псковичам. Затем, в случае возникновения проблем или недовольства работой медперсонала, это поможет быстрее разобраться в ситуации, пояснил губернатор во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 28 января.

«Благодаря техническому переоснащению мы можем предметно разбирать каждую жалобу. ГЛОНАСС фиксирует передвижение автомобилей, все звонки записываются. Поэтому кто-то сталкивается с проблемами в этой части, фиксируйте время звонка и имя оператора, комитет по здравоохранению будет рассматривать инцидент на предмет нарушений», - сказал глава региона.

Количества автомобилей скорой помощи в Псковской области достаточно, «даже есть запас», уточнил Михаил Ведерников. «За три года поступило почти 150 новых машин. Мы кардинально обновили парк карет скорой помощи: в 2018 и 2019 году получили 92 автомобиля, в прошлом – ещё 50», - напомнил губернатор.

Михаил Ведерников пояснил, что возможные сложности в работе скорой возникали «из-за исключительно высокой загрузки». «Такие моменты были во всех регионах страны. В особенности это было характерно для конца декабря. Это общая проблема по всей стране, в пиковые дни скорая «захлебывалась», - констатировал губернатор.

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