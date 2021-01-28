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Общество

С апреля самолёт Псков – Москва будет летать ежедневно

Ежедневные рейсы из Пскова в Москву организуют с апреля. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что с февраля самолёты из Пскова в Москву будут летать пять дней в неделю, а с апреля будет налажено ежедневное авиасообщение. Губернатор подчеркнул важность отсутствия сбоев и задержек рейсов.

Комментируя отмены рейсов, глава региона отметил, что только три раза причиной стала неготовая взлётно-посадочная полоса в Пскове. По данному вопросу провели серьёзную работу. Губернатор напомнил, что «Псковавиа» является банкротом, поэтому полосу могут чистить только военные.

Также Михаил Ведерников выразил надежду на то, что таких ситуаций больше не повторится.

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