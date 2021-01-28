Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом

20:13, 28 января 2021, ПАИ

Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом, сообщил во время прямой линии на телеканале «Россия 24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Такие планы есть. Александр Григорьевич Лукашенко [президент Белоруссии] поддержал наше предложение о запуске прямого авиасообщения между Минском и Псковом. Есть небольшая компания, которая летает в Санкт-Петербург, она изъявила желание летать в Минск, - уточнил глава региона. - Мы обязательно вернемся к этому вопросу, как только эпидемиологическая обстановка позволит заниматься международным авиасообщением».