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Общество

Детская инфекционная больница откроется в Пскове 29 января

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы будет открыт завтра, 29 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В эту пятницу открывается детское отделение. Всё ли у вас к этому готово? – обратился Михаил Ведерников к главному врачу Псковской областной инфекционной больнице Анастасии Повторейко.

Главврач медицинского учреждения ответила утвердительно. Она также сообщила, что в Псковской инфекционной больнице появится колл-центр по работе с обращениями граждан.

«Когда приду на открытие, вместе зайдём в колл-центр, посмотрим организацию его работы», – сказал Михаил Ведерников.

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы построен по поручению президента России Владимира Путина. Строительство детского корпуса было завершено 2 декабря. В корпусе имеются высокотехнологичное медицинское оборудование и современная ПЦР-лаборатория. Также в лечебном учреждении оборудованы палаты для совместного пребывания матери и ребёнка.

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