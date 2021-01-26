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Уже весной спортсмены смогут тренироваться на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Уже весной спортсмены смогут тренироваться на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Стадион находится в полной строительной готовности. Весной, когда там положат резиновые дорожки, стадионом можно будет пользоваться. «Получился очень достойный объект», - добавил губернатор, отметив, что работа с Правительством относительно выделения средств на вторую очередь будет продолжена.

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