Стартовала заявочная кампания XX сезона баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

13:19, 04 сентября 2026, ПАИ

Приём заявок на участие в XX сезоне Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-Баскет» стартовал сегодня, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Заявочная кампания продлится до 15 октября включительно. В октябре школьные команды со всей страны выйдут на площадки, чтобы начать путь от первых игр сезона к его главным матчам.

В предыдущем розыгрыше команда Псковского гуманитарного лицея впервые в истории региона вышла в Суперфинал ШБЛ «КЭС-Баскет» и завоевала серебряные медали. В финальном матче, который прошёл в Ижевске, псковичи уступили команде Курской области со счётом 70:79.

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