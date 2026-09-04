Псковский пилот Соболев примет участие в ралли «Барда»

16:58, 04 сентября 2026, ПАИ

Псковский пилот Сергей Соболев в экипаже с тольяттинцем Максимом Плюхиным примет участие в 12-м этапе Кубка России по ралли «Барда». Гонка пройдёт в Пермском крае 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Всего на гонку заявлено 24 экипажа. Соболев участвует в ралли в зачёте 1600Н. В этом классе за победу будут бороться семь машин. Гонка включает в себя десять спецучастков и 82 километра боевой дистанции.

Ралли «Барда» – это заключительный кубковый этап перед финалом в Альметьевске. Соболев занимает восьмое место в турнирной таблице. В его активе в этом сезоне две бронзы на ралли «Карачаево-Черкесия» и ралли «Абрау-Дюрсо». Возглавляет очковую классификацию в этом классе Александр Становов, которому ассистирует псковский штурман, экс-чемпионка страны Маргарита Гребёнкина.

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