Чемпионат Псковской области по мини-футболу 8х8 стартует 19 сентября

12:37, 04 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 8x8 среди мужских команд стартует 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации по этому виду спорта.

Соревнования пройдут в два этапа. Предварительный состоится 19-20 сентября, а финальный запланирован на 26-27 сентября в Пскове на стадионе «Машиностроитель».

Победитель турнира получит право представлять Псковскую область на чемпионате России по мини-футболу 8х8, который пройдёт в Сочи с 1 по 8 ноября.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в чемпионате и побороться за право представлять регион на всероссийских соревнованиях.

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