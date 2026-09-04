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Псковский футболист Мастерной играет за «Матч ТВ» в Медиалиге

Уроженец Пскова Владислав Мастерной перешёл в команду «Матч ТВ», которая выступает в Медиалиге. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Владислав Мастерной. Фото: пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск»

Мастерной в Кубке Медиалиги уже провёл с командой первый официальный матч против 2Drots, за который выступает ещё один псковский футболист Владислав Сакадеев. Матч завершился в пользу 2Drots со счётом 3:1.

За свою карьеру Мастерной выступал за воронежский «Факел» в РПЛ, а также за новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» в Первой лиге.

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