Псковский футболист Мастерной играет за «Матч ТВ» в Медиалиге

16:18, 04 сентября 2026, ПАИ

Уроженец Пскова Владислав Мастерной перешёл в команду «Матч ТВ», которая выступает в Медиалиге. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мастерной в Кубке Медиалиги уже провёл с командой первый официальный матч против 2Drots, за который выступает ещё один псковский футболист Владислав Сакадеев. Матч завершился в пользу 2Drots со счётом 3:1.

За свою карьеру Мастерной выступал за воронежский «Факел» в РПЛ, а также за новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» в Первой лиге.

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