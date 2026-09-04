Первенство Псковской области по велоспорту стартовало в Великих Луках

14:04, 04 сентября 2026, ПАИ

Первенство Псковской области по велосипедному спорту, посвящённое памяти заслуженного тренера России Алексея Сидорова, стартовало в Великих Луках сегодня, 4 сентября. Турнир продлится до 6 сентября, сообщили ПАИ организаторы.

Участников ждут три дня гонок: индивидуальная гонка на время, групповая гонка и критериум. Соревнования проводятся в Центре подготовки велосипедистов.

В связи с проведением первенства Центр подготовки велосипедистов будет закрыт для прогулок и тренировок в следующие часы: 4 сентября – с 13:00 до 18:00, 5 сентября – с 09:00 до 14:00, 6 сентября – с 09:00 до 14:00.

Организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать спортсменов. Вход для зрителей свободный.

Алексей Сидоров – заслуженный тренер России, стоявший у истоков развития велосипедного спорта в Псковской области. Воспитанники Сидорова неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований. Первенство его памяти проводится в Великих Луках ежегодно и собирает сильнейших велогонщиков региона.

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