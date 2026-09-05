Областной чемпионат по бадминтону стартовал в Псковском районе

09:55, 05 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по бадминтону «Начало сезона» стартовал в спорткомплексе «Писковичи» сегодня, 5 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор стартов Лилиан Матиеску.

В турнире участвуют не только спортсмены из Псковской области, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Гатчины и Кингисеппа.

«Даже, бывает, некоторые приезжают из Таллина», – добавил Матиеску.

Всего собралось около 100 бадминтонистов.

Чемпионат проходит в двух категориях: группа D – для менее опытных спортсменов и группа C – для сильных игроков. Медали разыгрывают в парных разрядах среди мужчин и женщин, а также в смешанном разряде.

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