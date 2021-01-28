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Общество

Михаил Ведерников назвал главные достижения 2020 года

Главные достижения 2020 года назвал псковский губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопросы ведущего, глава региона отметил, что удаётся «достойно справляться с вызовами коронавируса без серьёзных потерь».

Губернатор также добавил, что он рад, что удалось создать новую инфекционную службу.

Кроме того, глава региона доволен темпами и качеством приведённых в порядок дорог.

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