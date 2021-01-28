Михаил Ведерников назвал главные достижения 2020 года
Главные достижения 2020 года назвал псковский губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Отвечая на вопросы ведущего, глава региона отметил, что удаётся «достойно справляться с вызовами коронавируса без серьёзных потерь».
Губернатор также добавил, что он рад, что удалось создать новую инфекционную службу.
Кроме того, глава региона доволен темпами и качеством приведённых в порядок дорог.