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Общество

Псковский губернатор снимает напряжение стрельбой из пистолета

Псковский губернатор Михаил Ведерников снимает напряжение стрельбой из пистолета. Об этом он рассказал во время прямой линии на телеканале «Россия 24», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников неоднократно побеждал во всевозможных соревнованиях по пулевой стрельбе и становился обладателем переходящего приза «Хрустальный пистолет»: его вручают победителю регионального первенства по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Глава региона также рассказал, что хочет побывать в усадьбе Ореховно в Пустошкинском районе. «Потрясающе красивое место, но пока не получалось туда заехать. Также хочу в хорошую погоду приехать в Себежский национальный парк», – поделился Михаил Ведерников.

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