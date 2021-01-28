В здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове переедет библиотека

20:45, 28 января 2021, ПАИ

В здание бывшего кинотеатра «Октябрь» переедет городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24».

«Пскову удалось получить финансирование на реконструкцию здания под библиотеку – свыше 320 млн рублей. Там будет не только бибиотека, но и пространство для молодёжи», – отметил Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что библиотеку в этом здании планируется разместить к 1 декабря 2022 года.

Многофункциональный центр развития и творческой молодёжи «Лофт» откроется на базе трёх давно не функционирующих зданий на Кузнецкой, 23. Открытие центра планируется поэтапно в течение этого года.