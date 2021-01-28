0
22:23
На вызове нельзя спать, есть, читать. Врачам скорых ввели новые запреты
20:38
Псковский губернатор снимает напряжение стрельбой из пистолета
20:38
Михаил Ведерников назвал главные достижения 2020 года
20:32
Михаил Ведерников рассказал о любимом телеканале
20:30
К 1 июля студенческий кампус ПсковГУ будет сдан
20:27
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
20:13
Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом
Еще новости
Общество

Псковский пенсионный фонд рассказал, как инвалидам получить доступ к льготной парковке

Необходимо внести сведения о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов

 

С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно только путём внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. Об этом ПАИ рассказали в отделении ПФР по Псковской области.

Оформить разрешение на парковку на специально выделенных местах можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребёнка-инвалида. Также парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность самостоятельного передвижения.

Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой. Внесённые данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это даёт возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, – актуальными будут считаться сведения, размещённые в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплён сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

На вызове нельзя спать, есть, читать. Врачам скорых ввели новые запреты
28 января 2021
На вызове нельзя спать, есть, читать. Врачам скорых ввели новые запреты
Псковский губернатор снимает напряжение стрельбой из пистолета
28 января 2021
Псковский губернатор снимает напряжение стрельбой из пистолета
Михаил Ведерников назвал главные достижения 2020 года
28 января 2021
Михаил Ведерников назвал главные достижения 2020 года
Михаил Ведерников рассказал о любимом телеканале
28 января 2021
Михаил Ведерников рассказал о любимом телеканале
К 1 июля студенческий кампус ПсковГУ будет сдан
28 января 2021
К 1 июля студенческий кампус ПсковГУ будет сдан
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
28 января 2021
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом
28 января 2021
Авиарейс из Пскова в Минск появится, когда позволит ситуация с коронавирусом
В Псковской инфекционной больнице появится call-центр по работе с обращениями граждан
28 января 2021
В Псковской инфекционной больнице появится call-центр по работе с обращениями граждан

Идет загрузка...