Псковский пенсионный фонд рассказал, как инвалидам получить доступ к льготной парковке

20:44, 28 января 2021, ПАИ

С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно только путём внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. Об этом ПАИ рассказали в отделении ПФР по Псковской области.

Оформить разрешение на парковку на специально выделенных местах можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребёнка-инвалида. Также парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность самостоятельного передвижения.

Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой. Внесённые данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это даёт возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, – актуальными будут считаться сведения, размещённые в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплён сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.