Учёные нашли естественный барьер для коронавируса

22:26, 28 января 2021, ПАИ

Гормон мелатонин, вырабатываемый лёгкими человека, способен выступать в качестве барьера для коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования учёных из Университета Сан-Паулу в Бразилии, опубликованные в журнале Melatonin Research, пишут «Известия».

Исследователи обнаружили способность мелатонина препятствовать экспрессии генов, ответственных за кодирование белков, в точках входа для вируса – клетках носовых и лёгочных альвеол и эпителии. Благодаря этой особенности гормон останавливает процесс инфицирования этих тканей. Вирус, не получив распространения, остаётся в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя.

Авторы исследования предполагают, что именно эта тенденция позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются SARS-CoV-2 при контакте с носителями, а другие переносят его бессимптомно, даже при наличии положительного ПЦР-теста. Также учёные полагают, что назальные капли или спрей с мелатонином могут помочь предотвратить ухудшение самочувствия пациента.

Кроме того, учёные уверены, что подобный механизм действия лёгочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп.

Предыдущие исследования показали, что вырабатываемый в лёгких мелатонин изменяет точки входа для твёрдых частиц из загрязнённого воздуха, замедляя их проникновение. Без действия гормона вдыхаемые твёрдые частицы способны даже достичь мозга. В нынешнем исследовании аналогичный эксперимент провели с коронавирусом.

Учёные изучили образцы из лёгких здоровых людей и выяснили, что степень выработки мелатонина напрямую связана с уровнем экспрессии генов, контролирующих проникновение вируса в организм. В тех случаях, когда индекс мелатонина был выше, гормон блокировал точки входа SARS-CoV-2 в лёгкие.