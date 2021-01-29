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Общество

Акцию по профилактике детского травматизма провели работники ГИБДД в Великих Луках

Сотрудники ГИБДД обращали внимание на машины с детьми. Фото газеты Великолукская правда Новости

«Пристегни ребёнка!» – акция под таким названием прошла в Великих Луках. Её цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Личным составом ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки организовано рейдовое мероприятие. В ходе него группами нарядов ДПС осуществлялась массированная работа по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание обращалось на соблюдение водителями требований безопасности при перевозке детей в салонах транспортных средств.

В ходе акции стражи порядка проводили с автомобилистами разъяснительные беседы о важности и необходимости использования автокресел и детских удерживающих устройств. Им вручали тематические листовки, изготовленные при содействии администрации города. Отметим, что в этом профилактическом рейде приняли участие и местные тележурналисты.

 

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