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Общество

Учёные заявили о тяжёлом течении коронавируса при нехватке витамина К

Нехватка витамина К осложняет течение коронавируса. К такому выводу пришёл коллектив учёных из Нидерландов и Бельгии, пишет газета «Известия».

Дефицит витамина К в организме может вызвать снижение эластичности сосудов. От этого нутриента зависит деятельность белка MGP, который защищает от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах.

В этом случае вирус будет влиять и на сосуды. Инфекция сопровождается частым изменением давления, что накладывает постоянную нагрузку на сосуды. Как считают учёные, из-за недостатка витамина К растет риск повреждения сосудов. Это может привести к тромбозу. Рост тромба или большое их количество приводит к нарушению кровообращения. Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к смерти.

Такое явление наблюдается не только у больных коронавирусом, но и у людей с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением.

Витамин К, уверены учёные, имеет важное значение для здоровья лёгких и регуляции процессов свертывания крови.

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