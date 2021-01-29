Учёные заявили о тяжёлом течении коронавируса при нехватке витамина К

07:42, 29 января 2021, ПАИ

Нехватка витамина К осложняет течение коронавируса. К такому выводу пришёл коллектив учёных из Нидерландов и Бельгии, пишет газета «Известия».

Дефицит витамина К в организме может вызвать снижение эластичности сосудов. От этого нутриента зависит деятельность белка MGP, который защищает от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах.

В этом случае вирус будет влиять и на сосуды. Инфекция сопровождается частым изменением давления, что накладывает постоянную нагрузку на сосуды. Как считают учёные, из-за недостатка витамина К растет риск повреждения сосудов. Это может привести к тромбозу. Рост тромба или большое их количество приводит к нарушению кровообращения. Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к смерти.

Такое явление наблюдается не только у больных коронавирусом, но и у людей с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением.

Витамин К, уверены учёные, имеет важное значение для здоровья лёгких и регуляции процессов свертывания крови.