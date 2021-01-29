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Михаил Ведерников поздравил жителей с 77-летием освобождения Новосокольнического района
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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей с 77-летием освобождения Новосокольнического района

Фото Дарьи Хватковой

С 77-летием освобождения Новосокольнического района поздравил губернатор Михаил Ведерников жителей, пишет газета «Новосокольнический край».

В начале июля 1941 года на Новосокольники были сброшены первые бомбы. С этого времени город подвергался бомбардировкам, а вскоре был захвачен немецко-фашистскими войсками. Через два месяца в районе был создан первый партизанский отряд, который помогал частям Красной Армии, попавшим в окружение, переходить линию фронта.

«Бои за освобождение района были жестоки», - отметил глава региона, добавив, что 14 тысяч советских воинов отдали свои жизни за свободу района.

Уже на второй день после освобождения города на все окрестности прозвучал паровозный гудок – символ начала трудовых мирных будней. Все силы теперь были брошены на восстановления города и района.

«Особые слова благодарности и признательности мы говорим ныне живущим ветеранам войны и мирным труженикам, а также тем, кого уже нет с нами, но чьи заслуги и вклад в развитие района помнят и чтят местные жители. Ваши военные и трудовые подвиги никогда не будут забыты», - подчеркнул губернатор, пожелав жителям района счастья, благополучия, мира и добра.

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