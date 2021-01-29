Более 1700 салонов связи закрыли российские мобильные операторы за 2020 год

08:57, 29 января 2021, ПАИ

За 2020 год мобильные операторы в России закрыли более 1700 салонов. Это связано с пандемией коронавируса, пишет газета «Известия».

За ушедший год МТС закрыл 600 салонов. «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») за год с конца сентября 2019 года сократил 637 точек.

Tele2 закрыл 8% салонов, на конец года у оператора оставалось 3,2 тыс. магазинов. «Мегафон» также вынужден был закрыть несколько точек, а именно 200 салонов за год.

На фоне пандемии посещаемость салонов операторов сократилось на четверть. Сотовая розница, по оценкам экспертов, будет сокращаться и в 2021 году. К концу года она может уменьшиться ещё на 7-8%.

В первую очередь будут убирать салоны с улиц города. Оставят их лишь в торговых центрах, уверен независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян.